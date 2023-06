Szósty mecz i czwarty tie-break! Gra polskich siatkarzy w VNL nadal mocno faluje

Polacy zagrali w zupełnie zmienionym składzie, w porównaniu z meczem z Niemcami (3:2). Nie było wielką tajemnicą, że kluczem do pokonania Holendrów będzie zatrzymanie ich lidera – Nimira Abdel-Aziza. Niestety, nie udało się to w premierowej partii. Wynik długo oscylował wokół remisu, ale w końcówce właśnie lider Pomarańczowych wziął sprawy w swoje ręce. Po jego asie serwisowym Holandrzy odskoczyli na trzy oczka (17:20). Skuteczne ataki Abdel-Aziza przyniosły jego ekipie dwa ostatnie punkty w tej partii (22:25).

Zobacz także: Dantejska scena w meczu Ligi Narodów! Legendarny siatkarz przeszkadzał w grze? (WIDEO)

W drugiej odsłonie Polacy wreszcie uruchomili zagrywkę. Jakub Kochanowski już na początku popisał się dwoma asami serwisowymi (6:3). Taki początek uskrzydlił biało-czerwonych, którzy w dalszej części seta powiększali punktowy dystans, grając skuteczniej w ataku. W końcówce kontrolowali sytuację, a w ostatniej akcji seta Kochanowski znów zaskoczył rywali zagrywką (25:18).

Trzecia partia to dobre otwarcie Holendrów w polu zagrywki – asami popisali się Abdel-Aziz (3:0) oraz Twan Wiltenburg (2:6). To był fatalny wstęp do zupełnie nieudanego seta. Co prawda Polacy szybko złapali kontakt (7:8). W środkowej części seta wynik wyraźnie rozjechał się jednak na korzyść Pomarańczowych (11:18), którzy znów byli skuteczniejsi w ataku i lepiej prezentowali się w polu serwisowym. Mimo zmian w składzie reprezentacji Polski, pewnie zmierzali po wygraną. Przypieczętował ją Wouter Ter Maat atakiem po bloku (18:25).

Początek czwartego seta to wyrównana rywalizacja obu zespołów (10:10). W środkowej części przewagę zaczęli budować Polacy, którzy po dwóch błędach rywali prowadzili 18:15. Pomarańczowi nie rezygnowali, ale w końcówce polscy siatkarze zdołali utrzymać przewagę. Skuteczny atak Wilfredo Leona ustalił wynik tej części meczu na 25:22.

W swym szóstym meczu w VNL 2023 Polacy zagrali więc czwartego tie-breaka. Na początku decydującego seta wynik oscylował wokół remisu. Polacy odskoczyli, wygrywając trzy akcje z rzędu – dwa ataki Norberta Hubera przedzielił błąd Abdel-Aziza i było 9:6. Mimo wysiłków Holendrów, utrzymali tę przewagę do końca. Najlepszy w tym meczu w polskiej ekipie Kochanowski posłał asa na wagę piłki meczowej (14:10), a uderzenie Hubera ze środka zakończyło to spotkanie (15:11).

Polska – Holandia 3:2 (22:25, 25:18, 18:25, 25:22, 15:11)

Polska: Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal, Karol Urbanowicz, Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk, Jan Firlej – Paweł Zatorski (libero) oraz Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Wilfredo Leon, Norbert Huber. Trener: Nikola Grbić.

Holandia: Wessel Keemink, Thijs Ter Horst, Gijs Jorna, Fabian Plak, Nimir Abdel-Aziz, Twan Wiltenburg – Robbert Andringa (libero) oraz Bennie Tuinstra, Silvester Meijs, Maarten Van Garderen, Michael Parkinson. Trener: Roberto Piazza.

WYNIKI MECZÓW i TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2023

RM, Polsat Sport