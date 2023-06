Już w najbliższą sobotę "Rebeasti" zmierzy się z Loikiem Radzhabovem (17-4-1, 7 KO, 5 Sub). Dla Polaka będzie to druga walka w oktagonie UFC.

- Stylistycznie jesteśmy bardzo podobni. Cieszę się, że mam takiego przeciwnika. Jest szansa, że zgarniemy bonus. Też jest popularny, więc to winduje mnie do góry. Jest petarda, to jest moja przygoda życia. Wkładam całe serce w to - mówił podekscytowany Rębecki.

Były mistrz FEN w kategorii lekkiej opowiedział również o ostatniej walce. Wówczas momentami zbyt usilnie próbował wygrać przed czasem, przez co stracił sporo sił. Ostatecznie jednak zwyciężył na kartach punktowych.

- Trochę się za bardzo podnieciłem poprzednią walką. Były też błędy w przygotowaniach. Pierwszy raz coś takiego zrobiłem. Przeważnie to mam chłodną głowę i skrupulatnie trzymam się planu. Teraz dużo rzeczy zmieniłem. Jestem ciekawy, pasuje mi ten przeciwnik - podkreślił.

Ponadto Rębecki opowiedział o procesie zbijania wagi. Jak się okazuje, zostało mu jeszcze kilka kilogramów, by wypełnić limit wagi lekkiej.

- Mam cztery i pół kilograma. Jestem w dobre formie. Zachowana została tkanka mięśniowa. Teraz trzeba to dociąć do końca - dodał.

mtu, Polsat Sport