Różański zdradził swoje plany. Kiedy obrona pasa mistrza świata?

Niestety sukces Łukasza Różańskiego to ostatnio jedyny powód do radości polskich kibiców boksu. Dyscyplina od kilku lat kuleje w naszym kraju i nie zapowiada się na to, aby szybko wróciły czasy pamiętnych mistrzostw Europy z 1953 roku czy doskonałych występów naszych pięściarzy na Igrzyskach Olimpijskich.

- Teraz jest dobry moment na to, aby nawiązać do tych czasów. Dwa tygodnie temu obchodziliśmy 100-lecie Polskiego Związku Bokserskiego w Kielcach. Mam nadzieję, że na to stulecie będą złote medale i mocne wyniki sportowe.



Sukcesy polskiego pięściarstwa to w dużej mierze zasługa mocnej ligi bokserskiej, która wtedy funkcjonowała w naszym kraju. To tam wykuwały się największe talenty. Niestety na ten moment nie zanosi się na powrót tej formuły.

- Były plany, aby województwa wyznaczały drużyny i aby one brały udział w rywalizacji podobnej do ligi bokserskiej. Myślę, że takie walki między poszczególnymi regionami zapewniłyby emocje i przede wszystkim regularne starty dla zawodników. Dzięki temu pięściarze mogliby obyć się w ringu i radzić sobie ze stresem w późniejszych etapach kariery.

Mistrz świata odniósł się również do swojej przyszłości.

- Dwa dni temu wróciłem z wakacji i czekam na rozwój sytuacji. Mam nadzieje, że w ciągu dwóch tygodni będę już wiedział dokładnie, co, gdzie i kiedy - powiedział Łukasz Różański.

Różański przyznał również, że kibice nie będą musieli długo czekać na jego powrót do ringu.

- Mam nadzieję, że w październiku lub w listopadzie rozpocznę przygotowania i będę musiał stoczyć walkę w obronie pasa. Teraz odpoczywałem. Można powiedzieć, że była plaża i leżak, ale w międzyczasie jak znalazłem chęci na to, aby wyjść na trening, to robiłem to. Brakowało trochę tej tygodniowej rutyny. Trzy razy odbyłem ćwiczenia. Trochę popływałem, troszkę siłowni i jazdy na rowerku stacjonarnym. Chciałem się poruszać, żeby się nie zastać - podsumował mistrz świata federacji WBC.

K.P, Polsat Sport