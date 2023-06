Zamienił stolicę Polski na stolicę Warmii! Klub PlusLigi przedstawił nowego siatkarza

Mateusz Janikowski urodził się 5 maja 1999 roku. Jest wychowankiem KS Metro Warszawa, gdzie w wieku 12 lat rozpoczął swoją przygodę z siatkówką. W swojej karierze reprezentował takie kluby jak: AZS Politechnika Warszawska (2014–16, Młoda Liga), Metro Warszawa (2016–18), Projekt Warszawa (2018–19, debiut w PlusLidze oraz 2021–23) oraz Trefl Gdańsk (2019–21). Mierzący 200 cm wzrostu zawodnik miał także krótki epizod w SMS Spała oraz wystąpił w reprezentacji Polski juniorów, z którą w 2019 zajął 11. miejsce w mistrzostwach świata.

Siatkarz w rozgrywkach PlusLigi wystąpił w 93 spotkaniach, w których zdobył 129 punktów. W swoim dorobku ma wicemistrzostwo Polski (2019) czy drugie miejsce w PreZero Grand Prix PLS 2021 (porażka w finale z… Indykpolem AZS Olsztyn). Choć o miejsce w wyjściowym składzie musiał walczyć z bardziej doświadczonymi siatkarzami, to wielokrotnie ratował swój zespół w trudnych momentach.

W nowym sezonie pora zmienić stolicę Polski na stolicę Warmii i Mazur. Mateusz Janikowski został nowym przyjmującym Indykpolu AZS Olsztyn. Kontrakt przyjmującego z tym klubem został podpisany na dwa lata.

– Wybrałem Indykpol AZS Olsztyn, ponieważ jest to klub z dużą tradycją, o którym mówi się w samych superlatywach. Jest to dobre miejsce do rozwoju, w którym wielu młodych zawodników rozwinęło skrzydła. Ważna jest także dla mnie współpraca z Javierem Weberem, a ponadto Olsztyn to ładne miasto. Jeśli chodzi o cele na nowy sezon, to chciałbym dalej się rozwijać, a przede wszystkim – ogrywać się – powiedział Mateusz Janikowski.

RM, Polsat Sport, indykpolazs.pl