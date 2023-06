Utalentowana siatkarka straciła obie nogi. Teraz pozywa sprawcę wypadku i władze miasta

Janae Edmondson, utalentowana siatkarka, której w wyniku tragicznego wypadku lekarze amputowali obie nogi, złożyła pozew, w którym domaga się odszkodowań między innymi od sprawcy wypadku, jego matki i władz miasta, w którym doszło do zdarzenia.

16-letnia Edmondson, jadąca w lutym z rodzicami na turniej szkół średnich, rozgrywany w St. Louis, uległa poważnym obrażeniom po tym, gdy w auto jej rodziny uderzył samochód, prowadzony przez Daniela Rileya. Mężczyzna, dopiero co zwolniony za kaucją po napadzie z bronią w ręku, nie miał prawa jazdy, a po drodze, którą poruszała się rodzina Janae Edmondson, jechał z nadmierną prędkością.

ZOBACZ TAKŻE: Znany trener znęcał się nad siatkarkami?! "Nadal się boję"

Jak podaje "St. Louis Business Journal", młoda siatkarka zdecydowała się kilka miesięcy po zdarzeniu pozwać nie tylko sprawcę wypadku, ale również jego matkę, która użyczyła mu swojego auta, wiedząc, że ten skłonny jest do niebezpiecznej jazdy (Riley rozbił już wcześniej jeden samochód swojej matki) oraz władze miasta St. Louis, które - zdaniem prawników utalentowanej siatkarki - nie zadbały o odpowiednie oznakowanie ulicy, na której doszło do zdarzenia. Mało tego, w pozwie znalazły się również: nazwisko kierowcy auta, w które Riley uderzył bezpośrednio przed staranowaniem samochodu Edmondsonów i... nazwa firmy, która wypożyczyła to auto.

- Wypadkowi można było zapobiec na wielu wcześniejszych etapach. Liczne zaniedbania sprawiły jednak, że nastolatce brutalnie odebrano świetlaną przyszłość - skomentował Kevin Carnie, adwokat zawodniczki.

Od każdego z pozwanych Janae Edmondson domaga się 25 tysięcy dolarów odszkodowania. W pozwie nie wymieniono nazwiska sędzi, która zwolniła Daniela Rileya za kaucją za poprzednie przestępstwo, ale prawnicy siatkarki podkreślają, że rozważają również i taką możliwość.

RI, Polsat Sport