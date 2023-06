Zmagania ATP w Halle wkraczają w decydującą fazę. Przed nami już ćwierćfinały. Niestety, w tym gronie nie ma Huberta Hurkacza, który musiał pogodzić się z porażką z Tallonem Griekspoorem w poprzedniej rundzie. Holender o półfinał powalczy z Andriejem Rublowem. Transmisje z ćwierćfinałów niemieckiego turnieju w Polsacie Sport Extra, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

Hurkacz, jako turniejowa "szóstka" i wyżej notowany w rankingu ATP zawodnik, był faworytem pojedynku z Holendrem. Ten jednak zawiesił wrocławianinowi bardzo wysoko poprzeczkę. O ile Polak po przegranym pierwszym secie 3:6, nie pozostawił złudzeń rywalowi w drugiej partii, wygrywając 6:1, to w decydującej odsłonie przegrał po niesamowicie wyrównanej wymianie w tie-breaku.

I to właśnie Holendrowi przyjdzie zmierzyć się w ćwierćfinale z Rublowem, który jest jednym z faworytów do gry w finale. Rosjanin bowiem to siódma "rakieta" świata i turniejowa "trójka".

W gronie ośmiu najlepszych tenisistów niemieckiego turnieju znalazł się Nicolas Jarry, który niespodziewanie wyeliminował rozstawionego z numerem drugim Stefanosa Tsitsipasa. Chilijczyk stoczył z Grekiem niesamowity bój, zwyciężając 7:6, 7:5 i teraz zmierzy się z Alexandrem Zverevem.

W pozostałych parach Alexander Bublik zagra z Jannikiem Sinnerem, natomiast turniejowa "jedynka" Daniił Miedwiediew z Robertem Bautistą.

Ćwierćfinały ATP w Halle (Uwaga! Godzina rozpoczęcia poszczególnych spotkań może ulec zmianie):

Alexander Bublik - Jannik Sinner godz. 12:00 (Polsat Sport Extra, Polsatsport.pl)

Alexander Zverev - Nicolas Jarry godz. 13:30 (Polsat Sport Extra, Polsatsport.pl)

Daniił Miedwiediew - Robert Bautista godz. 15:00 (Polsatsport.pl)

Andriej Rublow - Tallon Griekspoor godz. 17:30 (Polsatsport.pl)

KN, Polsat Sport