Igrzyska Europejskie: Pary ćwierćfinałowe w koszykówce 3x3. Z kim zagrają Polacy?

Reprezentacja Polski mężczyzn pokonała Serbię po dogrywce 20:18 i awansowała z pierwszego miejsca w grupie A do ćwierćfinałów turnieju koszykówki 3x3 w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Rywalami biało-czerwonych w sobotę będą Izraelczycy.

W ćwierćfinale zameldowały się także Polki po piątkowej wygranej z Estonkami 16:15 (i przy jednoczesnym zwycięstwie Litwinek nad Ukrainkami 21:14). Z drugiego miejsca w grupie C trafiły na Francuzki, które w gr. A wygrały wszystkie mecze i były pierwsze.

Mecz Polaków z Serbami był niezwykle emocjonujący. Zawodnicy z Bałkanów przyjechali do Krakowa w zupełnie zmienionym składzie w porównaniu do rozgrywanych na początku czerwca MŚ w Wiedniu, w których sięgnęli po złoto, szóste w ośmiu czempionatach w historii tej odmiany koszykówki. Prowadzili jednak przez dużą część spotkania (nawet 16:12), ale Polacy dzięki podkoszowym akcjom Adriana Boguckiego i rzutowi z dystansu Przemysława Zamojskiego doprowadzili do remisu 18:18. W dodatkowym czasie gry środkowy Bogucki został sfaulowany i wykorzystał jeden z dwóch wolnych, a następnie zdobył zwycięskie punkty.

Izrael zajął drugie miejsce w grupie C z bilansem 2-1.

W turnieju na obiektach Cracovia Arena Polacy prowadzeni przez trenera Piotra Renkiela grają w składzie z dwoma mistrzami świata U-23 - Boguckim i Mateuszem Szlachetką oraz dwoma doświadczonymi olimpijczykami z Tokio: Szymonem Rduchem i Przemysławem Zamojskim. Natomiast Polki występują w składzie: Julia Drop, Marta Marcinkowska, Aldona Morawiec i Anna Pawłowska. To pierwszy oficjalny turniej podopiecznych trenera Bartłomieja Koziatka w takim zestawieniu.

Igrzyska Europejskie – pary ćwierćfinałowe koszykówka 3x3:

kobiety:

Polska – Francja (godzina 13.30)

Litwa – Czechy

Rumunia – Izrael

Hiszpania – Austria



mężczyźni:

Polska – Izrael (godzina 14.20)

Litwa – Łotwa

Austria – Belgia

Czechy – Niemcy.

RM, PAP