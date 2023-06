Król może być tylko jeden. Reportaż z finału EBL

Finały to święto koszykówki. Żyją nimi zarówno kibice, jak i koszykarze. Z obu perspektyw pokazujemy, jak ta rywalizacja przebiegała od kuchni. Emocje, zaangażowanie, walka, setki pokonanych kilometrów. Wszystko po to, by na końcu móc wykrzyczeć – „Król może być tylko jeden”.

W reportażu Mirosława Szczepanika jednym z bohaterów jest piłka… Paradoksalnie na nudę i brak pracy nie narzekała. To, na co mogła narzekać, to brak wolnego. W dni niemeczowe także musiała wypełnić pewne obowiązki. Teraz jest już na zasłużonym urlopie... w sanatorium. Planuje wrócić do gry jesienią.

Przeżyjmy finały, raz jeszcze!