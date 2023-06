LOTTO Strzegom Horse Trials: czas start!

280 jeździeckich par reprezentujących 24 krajów już od czwartku rywalizuje w 10 konkursach międzynarodowych od poziomu jednej do czterech gwiazdek, w tym w Pucharze Narodów w konkurencji WKKW. W tym roku walka będzie się toczyć o wyjątkowo cenną stawkę. Wysoka lokata w klasyfikacji całej serii Pucharu Narodów to dla ekip, które nie mają jeszcze kwalifikacji szansa na awans do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. A zgłoszonych ekip jest w tym roku rekordowa liczba. Aż 9 teamów wystartuje w Strzegomiu, w tym po raz pierwszy reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

ZOBACZ TAKŻE: Polka przyznała się do błędów w finale





Na strzegomskich arenach zobaczymy m.in. multimedalistę Michaela Junga z Niemiec, podwójnego mistrza olimpijskiego, który posiada także tytuły mistrza Europy i mistrza świata. Jego rodaków Andreasa Dibowskiego i Dirka Schrade, złotych medalistów olimpijskich w klasyfikacji drużynowej oraz Holenderkę Merel Blom, drużynową, brązową medalistkę Światowych Igrzysk Jeździeckich. Na starcie zameldują się także czołowi polscy wkkwiści, członkowie kadry narodowej, m.in.: Paweł Warszawski, Jan Kamiński, Joanna Pawlak, Wiktoria Knap czy Julia Gillmaier.



Zawody startują w czwartek, 22 czerwca od próby ujeżdżenia. Podczas dwóch pierwszych dni zawodów jeźdźcy wykonają oceniany przez sędziów program w stępie, kłusie i galopie. W sobotę i niedzielę rozegrane zostaną widowiskowe próby terenowe oraz wymagające precyzji i umiejętności technicznych skoki przez przeszkody.



W programie pozasportowym zaplanowano sporo atrakcji dla widzów. Kaskaderzy z Apolinarski Group zaprezentują umiejętności woltyżerskie w pokazie wywodzącej się Kaukazu dżygitówki - stylu, w którym jeździli niegdyś Kozacy. Dla miłośników psów przygotowano popisy sprawnościowe w pokazach agility w wykonaniu finalistów show "Mam Talent TVN". Odbędą się także pokazy powożenia zaprzęgami konnymi w wykonaniu Młodzieżowej Kadry Narodowej.

Informacja prasowa