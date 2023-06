O ile zwycięstwo Ducati nie jest zaskoczeniem, to forma wszystkich zawodników marki z Bolonii zszokowała cały padok mistrzostw. Doskonałe zwycięstwa Jorge Martina udowodniły, że zawodnik ekipy Pramac, obok Marco Bezzecchiego, będzie poważnym konkurentem, do tytułu mistrzowskiego, dla Pecco Bagnaii w tym sezonie.

Fantastyczna walka do ostatniego okrążenia, piorunujące tempo, tak można określić to co działo się w GP Niemiec. Niestety, walka na torze Sachsenring odbywała się pod nieobecność, jedenastokrotnego zwycięzcy na torze Sachsenring, czyli Marqueza. Seria pięciu wywrotek, w tym najgroźniejsza w niedzielnej rozgrzewce, zadecydowała o wycofaniu się ośmiokrotnego mistrza świata z rywalizacji w niedzielnym wyścigu. Ciało i głowa nie pozwalały na stanięcie na starcie i podjęcie walki z rywalami na zupełnie nieprzewidywalnej i niebezpiecznej wręcz już Hondzie. Kontuzje Joana Mira, Alexa Rinsa, czy ostatecznie Marqueza potwierdzają, że to nie zawodnicy, ale motocykl jest niekonkurencyjny, a jazda na nim jest przysłowiowym "spacerem po linie".

Niestety, nie jest lepiej w obozie, drugiego japońskiego producenta - Yamahy. Fabio Quartararo, jak i Franco Morbidelli, nie radzą sobie z motocyklem Yamaha M1. Mimo, że mocniejszy, stracił wszystkie pozytywne strony, które w ubiegłych sezonach pozwalały "El Diablo" walczyć o tytuł. W tym roku jest to niemożliwe. To pierwszy raz od 1969 roku, kiedy to, w pierwszej dziesiątce wyścigu zabrakło japońskiego motocykla. Czy ta tendencja się utrzyma? Czy Honda i Yamaha będą w stanie odwrócić złą passę w Assen? O tym przekonamy się w najbliższy weekend.

Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi z Grand Prix Holandii w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl, Polsat Go i Polsat Box Go.