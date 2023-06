Porażka Warty z reprezentacją U19 w sparingu

Na życzenia sztabu szkoleniowego kadry mecz miał charakter zamknięty dla kibiców i mediów.

Polacy sparingiem z Wartą w Opalenicy zakończyli kilkudniowe zgrupowanie przed mistrzostwa Europy, które w dniach 3-16 lipca odbędą się na Malcie. Podopieczni Marcina Brosza w fazie grupowej zmierzą się z Portugalią, gospodarzem turnieju i Włochami.

Warta we wtorek rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Do końca przyszłego tygodnia "zieloni" będą trenować w Poznaniu, a następnie udadzą się do Grodziska Wielkopolskiego na zgrupowanie. Kolejny mecz kontrolny rozegrają z mistrzem Rumunii Farulem Konstanca, którego trenerem jest słynny Gheorge Hagi.

