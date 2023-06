Siatkarz trafił do klubu PlusLigi. "Bezprecedensowy przeskok"

Maciej Zając (rocznik 2003) przebojem wdarł się do Kadry U21, choć jego klubowe CV dopiero zaczyna się wypełniać powszechnie rozpoznawalnymi markami. W ubiegłym sezonie występował w drugoligowych Karpatach Krosno. Wcześniej – w AKS V LO Rzeszów. Tam jednak regularnie uczestniczył w treningach zespołu z Podpromia.

– Maciej ma potencjał, by stać się uznanym środkowym. Imponuje pracowitością i determinacją. Zaufał nam, decydując się na bezprecedensowy przeskok – z II ligi do PlusLigi. Za to zaufanie odpłacimy mu cierpliwością w stawianiu przed nim wyzwań i najlepszymi warunkami do rozwoju. Liczymy, że dodatkową inspiracją dla niego będzie reprezentowanie Lublina, z którego pochodzi – powiedział prezes LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski.





RM, Polsat Sport, lkpslublin.pl