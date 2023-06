Sztafeta z olimpijskim ogniem odwiedzi Karaiby

Nawigator Armel Le Cléac'h został wybrany do przetransportowania ognia olimpijskiego z Brestu na Karaiby trimaranem.

- To wielka duma, zaszczyt i odpowiedzialność. Przewieziemy płomień tym wielkim trimaranem. To wydarzenie bez precedensu. Nasza podróż na Gwadelupę powinna trwać nieco ponad tydzień. To trasa, którą dobrze znam, ponieważ pokonujemy ją co cztery lata podczas regat Route du Rhum. Nasz sport nie jest jeszcze obecny na igrzyskach, ale we Francji istnieje prawdziwa pasja do regat oceanicznych. Dla mnie będzie to również okazja do spędzenia czasu ze wspaniałymi sportowcami na łodzi podczas rejsu - powiedział żeglarz, cytowany przez agencję AFP.

Zgodnie ze statutem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w nocy ogień będzie przechowywany w lampionach pod specjalnym nadzorem osób, które będą czuwać, aby nie zgasł. "Opiekunowie" płomienia olimpijskiego zostali wybrani spośród funkcjonariuszy służb mundurowych: żołnierzy, policjantów i żandarmerii. Co jednak się stanie jeśli płomień zgaśnie?

- Jest kilka latarni zastępczych, więc w razie problemu zawsze będzie można wzniecić ogień, który jest emanacją płomienia z Olimpii - wyjaśnił Gregory Murac, zastępca dyrektora sztafety olimpijskiej w komitecie organizacyjnym igrzysk w Paryżu.

Pochodnie olimpijskie są produkowane przez firmę Arcelor-Mittal. Zaprojektowano je w taki sposób, aby ogień nie zgasł nawet podczas silnego wiatru i deszczu.

Pierwsza sztafeta z ogniem olimpijskim została zorganizowana w 1936 roku przed igrzyskami w Berlinie.

psz, PAP