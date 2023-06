To koniec kariery Kownackiego? Polak postawił ultimatum

Już w sobotę, po trzech porażkach z rzędu, do ringu wróci Adam Kownacki. Na gali w Nowym Jorku Polak skrzyżuje rękawice z Amerykaninem włoskiego pochodzenia, Joe Cusamano.

Jeszcze nie tak dawno Adam Kownacki przymierzany był do pojedynków o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Znakomitą serię Polaka zakończył jednak Robert Helenius. Fin zatrzymał "Babyface'a" również w rewanżu, a trzecią z rzędu porażkę nasz pięściarz poniósł z rąk Alego Erena Demirezena.

Z tego względu Kownacki ma już bardzo ograniczony margines błędu. Walka na sobotniej gali z Joe Cusamano może być kluczowa w kontekście dalszej kariery polskiego pięściarza.

- Ta walka jest dla mnie naprawdę ważna. Muszę ją wygrać w przekonujący sposób. Jeśli tego nie zrobię, to będzie to mój ostatni pojedynek i podziękuję kibicom. Z drugiej strony bardzo solidnie się przygotowałem. Mam za sobą dobrze przepracowany okres przygotowawczy i liczę na to, że w sobotę fani zobaczą najlepszą wersję Adama Kownackiego - powiedział w rozmowie dla magazynu Koloseum.

Polak odniósł się również do długiej, prawie rocznej przerwy od walk w zawodowym ringu.

- W tym czasie dużo sparowałem. Naprawdę wykonałem solidną pracę, więc w ringu nie będzie widać tej przerwy.

Kownacki do walki z Cusamano przygotowywał się pod wodzą nowego trenera SugarHilla Stewarda, który opiekuje się także m.in. Tysonem Furym.

- Trenowaliśmy dużo boksu. Nawet cztery razy w tygodniu brałem udział w sparingach. Były to bardziej sparingi zadaniowe, co dla mnie było sporą zmianą w stosunku do przygotowań przed poprzednimi walkami.

"Babyface" odniósł się również do słów znanego promotora i organizatora sobotniej gali Eddiego Hearna. Brytyjczyk przyznał, że jeśli Kownacki przegra pojedynek z Cusamano, jego kariera dobiegnie końca.

- Wierze i muszę wygrać ten pojedynek. Tak jak powiedziałem wcześniej, muszę to zrobić w sposób przekonujący. Jeśli tak się nie stanie, to Hearn będzie miał rację i poszukam sobie innego zawodu. Teraz nie chcę o tym myśleć, bo wciąż mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele walk. Mam swoje cele w życiu i chcę te marzenia gonić.

Na koniec Kownacki porównał sobotniego rywala do swoich dwóch poprzednich oponentów, z którymi przegrał trzy walki z rzędu.

- Myślę, że Cusamano będzie podobny do Heleniusa czy Demirezena. Z tą różnicą, że może zadawać mniej ciosów. Wiem, że lubi stać często w miejscu i zobaczymy, jak to się zakończy - podsumował Kownacki.

K.P, Polsat Sport