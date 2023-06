W turnieju w Krakowie Polacy prowadzeni przez trenera Piotra Renkiela grali w składzie z dwoma mistrzami świata U-23 - Adrianem Boguckim i Mateuszem Szlachetką oraz dwoma doświadczonymi olimpijczykami z Tokio - Szymonem Rduchem i Przemysławem Zamojskim.

Biało-czerwoni kibice wypełniali Cracovia Arenę podczas każdego spotkania reprezentacji Polski i nie inaczej było w przypadku meczu o brązowy medal - na trybunach zostały pojedyncze wolne miejsca, a wiele osób całe starcie obserwowało na stojąco.

Początek spotkania o brąz był wyrównany, obu ekipom trudno było trafić do kosza, jednak po trzech minutach gry to Polacy prowadzili 6:4. W połowie meczu ich przewaga wzrosła natomiast do pięciu punktów.

W drugiej części starcia Niemcy zaczęli grać lepiej, zarówno w defensywie, jak i ofensywie - trzy minuty przed końcowym gwizdkiem tracili do rywali tylko jeden punkt. Biało-czerwoni szybko odbudowali przewagę za sprawą zagrań Boguckiego, jednak równie szybko ją roztrwonili. Ostatecznie rzut wolny Zamojskiego zapewnił Polakom zwycięstwo 21:18.

Podopieczni trenera Renkiela zrewanżowali się tym samym Niemcom za porażkę w fazie grupowej 20:21.

W grupie biało-czerwoni, poza porażką z Niemcami, pokonali Estonię 21:17 i po dogrywce Serbię 20:18. W ćwierćfinale wyeliminowali natomiast Izrael 21:13.

MC, Polsat Sport