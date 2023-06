W pierwszym tygodniu Ligi Narodów "Biało-Czerwoni" rywalizowali w Nagoi, gdzie udało im się pokonać Francję (3:1), Iran (3:2), Bułgarię (3:2), ale musieli uznać wyższość Serbii (0:3). Później nastąpiło przeniesienie akcji do Rotterdamu, w którym Polacy również prezentują zmienną formę. Po zwycięstwach w pięciosetowych spotkaniach nad Niemcami i Holandią przyszedł czas na dotkliwą porażkę ze Stanami Zjednoczonymi (0:3), do 22, 18 i 19. Dwie porażki i aż 4 zwycięstwa po tie-breakach, na 5 odniesionych, stawiają znak zapytania pod aktualną dyspozycją naszych siatkarzy.

W niedzielę po drugiej stronie siatki staną Włosi, którzy po dwóch bolesnych porażkach, po 0:3, z Argentyną i USA, wkroczyli na zwycięską ścieżkę i już z niej nie zeszli. Efektem tego marszu były "trzypunktowe wygrane" z Kubą (3:1), Niemcami (3:1), Iranem (3:0), Chinami (3:0) i Serbią (3:0). Polacy mają z Włochami niewyrównane rachunki, bowiem to właśnie z nimi przegrali w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata.

Bieżąca faza Ligi Narodów potrwa do 10 lipca, natomiast później nasza drużyna narodowa oraz 7 najlepszych zespołów fazy zasadniczej przystąpią do turnieju finałowego w Gdańsku. Rywalizacja w Ergo Arenie będzie toczyła się od 19 do 23 lipca. Do końca pierwszego etapu turnieju Polacy zmierzą się jeszcze ze: Słowenią, Brazylią, Kanadą oraz Japonią.

Transmisja meczu Polska - Włochy w niedzielę, od godziny 12:20, w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

AŁ, Polsat Sport