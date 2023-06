Znamy nowy klub Macieja Rybusa! Były reprezentant Polski zdecydował się pozostać w Rosji i dołączył do Rubina Kazań.

Poznaliśmy nowy klub byłego reprezentanta Polski! Maciej Rybus dołączył do Rubina Kazań i tym samym pozostał w Rosji, gdzie występuje już od 2012 roku z roczną przerwą.



- Mogłem pojechać do innego kraju, miałem oferty. Ale mam własną głowę. Nikomu niczego nie będę udowadniać, nikogo nie będę słuchać. Sam podjąłem decyzję i jestem za nią odpowiedzialny - mówił niedawno w rozmowie z rosyjskimi mediami.

Tym razem jesteśmy już pewni, że Rybus pozostał konsekwentny w swoim wyborze. Kulisy transferu przedstawił sam zawodnik w rozmowie z oficjalnym portalem klubu.



- Ten temat pojawił się jakieś dwa tygodnie temu. Spotkałem się z trenerem Raszidem Rachimowem, z którym pracowałem w Groznym. Dlatego nie wahałem się długo, zgodziłem się ze Spartakiem na rozwiązanie umowy, po czym podpisałem kontrakt z Rubinem - powiedział Rybus w rozmowie z klubowymi mediami.

Рыбус – в «Рубине» ⚡️



Защитник Мацей Рыбус стал игроком «Рубина»: 33-летний футболист перешел в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 1 год ✅



Добро пожаловать в Казань, Мацей! ❤️💚 pic.twitter.com/iQcbSQcydw — «Рубин» Казань (@fcrk) June 23, 2023



W przypadku futbolu rosyjskie kluby oraz reprezentacje mają całkowity zakaz uczestnictwa w europejskich pucharach. Drużynom pozostaje jedynie wewnętrzna rywalizacja. Taki scenariusz nie zniechęcił jednak Rybusa, który przy swoim dużym doświadczeniu i umiejętnościach, mógłby bez problemu trafić do solidnego klubu w Europie. Ten jednak postanowił zostać w Rosji, co spotkało się z gigantyczną krytyką pod jego adresem.

Все, как полагается ✍🏻📸



Добро пожаловать в «Рубин», Мацей! ❤️💚 pic.twitter.com/4nfce0ZOz2 — «Рубин» Казань (@fcrk) June 23, 2023



Decyzja Rybusa ma również ogromny wpływ na jego występy, a raczej ich brak, w reprezentacji Polski. Zawodnika przestał powoływać już Czesław Michniewicz. Nie zmieniło się to również za kadencji Fernando Santosa.



Rybus 66-krotnie reprezentował narodowe barwy. W Rosji cieszy się niesamowicie uznaną marką. Trafił tam w 2012 roku po pięciu latach gry w Legii Warszawa. W latach 2012-2016 występował w Tereku Groźnym, aby na jeden sezon przenieść się do Olympique Lyon. Następnie wrócił do Rosji w 2017 roku do Lokomotiwu Moskwa, w którym spędził pięć lat. Poprzedni sezon kontynuował w stolicy, ale już w barwach Spartaka. Na koncie posiada mistrzostwo, dwa puchary i superpuchar Rosji wywalczony z Lokomotiwem.

PI, Polsat Sport