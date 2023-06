Sensacyjne wieści! Juventus wycofa się z europejskich pucharów?

Juventus w nowym sezonie może nie zagrać w europejskich pucharach. Działacze z Turynu rozważają wycofanie zespołu z rozgrywek Ligi Konferencji. Ma to uchronić klub przed poważniejszymi sankcjami ze strony UEFA.

Długi czas wydawało się, że Juventus w sezonie 2023/2024 zagra w Lidze Mistrzów. W maju władze ligi włoskiej podjęły jednak decyzję o odebraniu turyńczykom dziesięciu punktów za nieprawidłowości formalno-finansowe, do których dochodziło za czasów prezesa Andrei Agnelliego. "Stara Dama" zakończyła ostatecznie sezon na siódmym miejscu i w nowym sezonie miała zagrać w Lidze Konferencji.

Stoi to jednak pod dużym znakiem zapytania. Jak informuje "Tuttosport", turyńczycy mogą zrezygnować z występów w tych rozgrywkach. Chcą w ten sposób dobrowolnie poddać się karze, aby uniknąć poważniejszych sankcji ze strony UEFA. Z powodu nieprawidłowości mogliby zostać wykluczeni z pucharów na kilka lat.

Juventus w poprzednim sezonie dotarł do półfinału Ligi Europy, gdzie przegrał w dwumeczu z Sevillą. Piłkarzami tego zespołu są dwaj Polacy: bramkarz Wojciech Szczęsny i napastnik Arkadiusz Milik. Milik został kilka dni temu wykupiony z Olympique Marsylia i podpisał kontrakt do 2026 roku. Umowa Szczęsnego obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

PSZ, Polsat Sport