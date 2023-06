Zamieszanie rozpoczęło się od wpisu Petty na Twitterze. Siatkarka, która jest przeciwniczką dopuszczania transpłciowych sportsmenek do rywalizacji z kobietami, chciała podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat w mediach społecznościowych. Jej wpis był jednak zbyt długi, więc próbowała skrócić go, wykorzystując do tego ChatGPT. Odpowiedź, wygenerowana przez sztuczną inteligencję, była dla niej wielkim zaskoczeniem.

- Kiedy poprosiłam ChatGPT o skrócenie mojego wpisu, przeczytałam w odpowiedzi: "Rozumiem, że chciałabyś podkreślić, aby żeński sport był przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Ważne jest jednak, aby kłaść nacisk na inkluzywność sportu, zamiast promować wykluczanie kogokolwiek ze względu na płeć. Sport powinien być przyjazny i dostępny dla wszystkich" - powiedziała Petty.

Zawodniczka uznała, że odpowiedzi sztucznej inteligencji na niewygodne tematy zawsze przedstawiają lewicowy punkt widzenia i wytoczyła działa przeciwko firmom technologicznym.

- Wszędzie widzimy skrajną stronniczość. Taka jest widocznie natura wielkich technologii. Chciałabym, żeby firmy zachowały w tych sprawach przynajmniej minimum szczerości. Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś powiedział: "Hej, jeśli używasz naszych narzędzi, wiedz, że będą próbowały zmienić twoje poglądy" - dodała siatkarka.

Petty, grająca na co dzień w lidze NCAA w barwach Lee University, zaznaczyła, że podobne odpowiedzi uzyskamy, gdy poprosimy ChatGPT o wymienienie zalet paliw kopalnych czy... pochwalenie Donalda Trumpa, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

