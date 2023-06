Świątek i Hurkacz wygrają Wimbledon? Triumfator turnieju powiedział, co muszą zrobić!

Już 3 lipca startuje wielkoszlemowy i niezwykle prestiżowy Wimbledon, który będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Największymi polskimi nadziejami na angielskich kortach będą liderka światowego rankingu - Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz, który w 2021 roku doszedł do półfinału tego turnieju. Co zatem muszą zrobić, aby dokonać tego podczas lipcowych zmagań?

- Oglądałem Igę na juniorskim Wimbledonie. Miała dużą siłę uderzenia i łatwość przechodzenia z głębi kortu do siatki. Kapitalnie to robiła. Ona to ma. Ma ten instynkt do gry na trawie. Może wgrać z każdym na tej nawierzchni. To kwestia przebudzenia. Sądzę, że ze swoim sztabem wyciągną maksimum - powiedział triumfator Wimbledonu 2017 w grze podwójnej, Łukasz Kubot w rozmowie z Interią.



Zdaniem tenisisty oraz niekwestionowanego eksperta w grze na trawie, o czym może świadczyć jego sportowe CV, najważniejsze będą dwie pierwsze rundy turnieju.



- W Wielkim Szlemie najważniejsze są dwie pierwsze rundy. Trzeba je wygrać, żeby uzyskać pewność siebie, przyzwyczaić się do warunków. Na Igę będzie czekać kort centralny, a to kort inny niż wszystkie. Musi się obyć z atmosferą. A jak to zrobi Iga i jej drużyna, to będziemy wiedzieć ją w drugim tygodniu Wimbledonu - dodał Kubot rozmawiając z Olgierdem Kwiatkowskim.



Kolejną polską nadzieją w Wimbledonie będzie wspomniany Hurkacz, który w ostatnim czasie boryka się z pewnymi problemami. W czym tkwi przyczyna słabszej formy Polaka?



- Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Hubert bardzo dobrze wchodził w sezon. Świetnie grał w Stanach Zjednoczonych, nieźle grał turnieje deblowe. Dziś brakuje mu pewności siebie i tego, że za mało występuje w grze deblowej. Sezon jest jednak długi. Hubert jest świetnie przygotowany, ma dobrego trenera, cały team wokół siebie. Teraz trochę odpocznie przed Wimbledonem. Uważam, że może tam zajść daleko - powiedział Kubot.



Co zatem będzie przewagą Polaka podczas turnieju?



- Uważam, że Hubert ma dziś taką grę, takie atuty, że może grać dobrze na każdej nawierzchni. Jego serwis jest w pierwszej trójce na świecie, jego backhand jest w pierwszej trójce na świecie - dodał Kubot komentując poczynania Hurkacza.



Transmisje Wimbledonu 2023 zapowiadają się więc niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Świątek i Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu.

