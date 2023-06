Już w tę sobotę Mateusz Rębecki (17-1, 8 KO, 6 Sub) stoczy drugą walkę w UFC. Rywalem Polaka będzie Loik Radzhabov (17-4-1, 7 KO, 5 Sub). W main evencie gali w Jacksonville dojdzie do starcia dwóch czołowych zawodników kategorii piórkowej. Josh Emmett (18-3, 6 KO, 2 Sub) zmierzy się z Ilią Topurią (13-0, 4 KO, 8 Sub). Transmisja gali UFC z walkami Rębecki - Radzhabov i Emmett - Topuria w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.