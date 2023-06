Liga Narodów: Polska - Włochy. Relacja i wynik na żywo

Czas na kolejne starcie w wykonaniu polskich siatkarzy. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się z mistrzami świata - Włochami, którzy notują bardzo dobrą serię po pierwszych dwóch porażkach w tegorocznej edycji. Reprezentanci kraju z Półwyspu Apenińskiego punktowali w starciach z Kubą, Niemcami, Iranem, Chinami oraz Serbią.

Biało-Czerwoni z kolei prezentują się w tegorocznej edycji z różnym skutkiem. Po wygranej z Francją przyszły dwa zwycięskie tie-breaki z Iranem i Bułgarią, z kolei na samej końcówce pierwszego turnieju Polacy przegrali z Serbią bez żadnej zdobyczy setowej. Gdy Liga Narodów przeniosła się do Rotterdamu, tam przyszły z kolei dwa wygrane tie-breaki z Holandią i Niemcami oraz wspomniana bolesna porażka z USA w setach do 22, 18 i 19.



Bieżąca faza Ligi Narodów potrwa do 10 lipca, natomiast później nasza drużyna narodowa oraz 7 najlepszych zespołów fazy zasadniczej przystąpią do turnieju finałowego w Gdańsku. Rywalizacja w Ergo Arenie będzie toczyła się od 19 do 23 lipca. Do końca pierwszego etapu turnieju Polacy zmierzą się jeszcze ze: Słowenią, Brazylią, Kanadą oraz Japonią.



Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Włochy od godz. 12:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport