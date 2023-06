Belgijki po raz pierwszy w finale koszykarskich mistrzostw Europy

Koszykarki Belgii pokonały w Lublanie wicemistrzynie Europy Francuzki 67:63 i po raz pierwszy w historii awansowały do finału mistrzostw Europy. W niedzielę o złoto zagrają z Hiszpankami, które były lepsze od Węgierek (69:60).

Belgijki prowadziły dość zdecydowanie od początku spotkania - pierwsza kwartę wygrały 18:8, a w drugiej miały nawet 17 pkt przewagi, ale "Trójkolorowe" walczyły do ostatniego gwizdka.

Na 80 sekund przed końcem czwartej kwarty, po koszu Marieme Badiane, przewaga Belgijek stopniała do dwóch punktów (65:63). Dwie kolejne akcje w ataku Francuzek zostały jednak zatrzymane przez liderkę rywalek środkową Emmę Meesseman. Historyczny sukces reprezentacji Belgii, piątej drużyny MŚ 2022, przypieczętowała dwoma rzutami wolnymi Julie Allemand na 0,4 s. przed końcową syreną. Triumfatorki wygrały zdecydowanie walkę pod tablicami 39:25. Meesseman miała 24 pkt, sześć zbiórek i pięć asyst.

Belgia, brązowy medalista ME z 2021 r., to jedyna niepokonana drużyna w turnieju (ma 5 zwycięstw). Hiszpanki przegrały pierwszy mecz w grupie w Tel Awiwie - z Łotyszkami, co było nie lada sensacją.

Jednym z arbitrów spotkanie był Wojciech Liszka ze Szczecina.

Hiszpanki, mistrzynie Europy z 2019 r. do wygranej z Węgierkami poprowadziła doświadczona Alba Torrens, która uzyskała 27 pkt, miała cztery asysty i trzy zbiórki.

Wcześniej, przed półfinałami, rozstrzygnęły się połowicznie losy walki o awans do turnieju kwalifikacyjnego IO 2024. Prawo to uzyskały ciągle aktualne mistrzynie Starego Kontynentu Serbki po zwycięstwie nad Czarnogórą 63:58 oraz Niemki, po wygranej z Czeszkami po dogrywce 71:69 w meczach o miejsca 5-8. Bohaterką Niemiec została Marie Guelich - była koszykarka Arki Gdynia - zdobywając 15 pkt i mając 16 zbiórek.

Najwięcej punktów dla Serbii uzyskała naturalizowana Amerykanka Yvonne Anderson - 23, która miała także 5 zb. i 5 asyst. W drużynie Czarnogóry poprowadzonej przez duet trenerski Jelena Skerovic (trzykrotna MP 2006-2008 jako zawodniczka, ostatnio trenerka Arki Gdynia) - Arkadiusz Rusin (szkoleniowiec 1KS Ślęzy Wrocław) najlepsza była aktualna mistrzyni Polski z AZS UMCS Lublin - także naturalizowana Natasha Mack z 20 pkt i 13 zb.

W niedzielę Serbia zmierzy się z Niemcami w spotkaniu, którego stawką jest awans do kwalifikacji IO 2024. Pewne tego są wszystkie uczestniczki półfinałów.

MC, PAP