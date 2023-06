Niebezpieczna sytuacja w meczu polskich siatkarzy! To wyglądało bardzo groźnie (WIDEO)

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w meczu siatkarskiej reprezentacji Polski z narodową drużyną Włoch. Jeden z Biało-Czerwonych mógł doznać poważnej kontuzji.

Do całej sytuacji doszło w pierwszym secie przy wyniku 21:18 dla reprezentacji Polski. Po kiwce jednego z włoskich siatkarzy do piłki rzucił się Grzegorz Łomacz. Na ten sam pomysł wpadł Paweł Zatorski. Przez to polscy siatkarze zderzyli się. Łomacz przez przypadek uderzył szczęką w bark Zatorskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarka wytoczyła wojnę firmom technologicznym. "To skrajna stronniczość"

Gra od razu została przerwana, a na boisku pojawiła się pomoc medyczna. Po chwili z parkietu podniósł się Łomacz, natomiast polski libero potrzebował więcej czasu, by dojść do siebie. Na szczęście żadnemu z podopiecznych Nikoli Grbicia nie stało się nic poważnego.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Starcie z Włochami to ostatni mecz siatkarskiej reprezentacji Polski podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Rotterdamie. Wcześniej podczas rywalizacji w Holandii Biało-Czerwoni pokonali Niemców i Holendrów, natomiast przegrali w starciu z siatkarzami ze Stanów Zjednoczonych.

AA, Polsat Sport