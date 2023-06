Irański bombardier zagra we Włoszech! Rok temu powstrzymała go... służba wojskowa

Amin zabłysnął podczas zeszłorocznej Ligi Narodów. Eksperci wróżyli mu wielką karierę, pod warunkiem że przeniesie się do jednej z europejskich lig. Wówczas jego plany pokrzyżował obowiązek wojskowy. Siatkarz zwracał się nawet publicznie do urzędników państwowych, by zwolnili go z konieczności służby, jednak nie przyniosło to zamierzonych efektów. Atakujący musiał więc na rok pozostać w Iranie, by wypełnić obowiązek nałożony przez prawo.

Teraz drzwi do Europy stanęły przed nim otworem, co błyskawicznie wykorzystał. 27-latek związał się z klubem z Werony.

- Kiedy otrzymałem ofertę od Werony, zaakceptowałem ją bez zastanowienia. Gra w lidze włoskiej jest marzeniem każdego siatkarza na świecie, który chce osiągnąć najwyższy poziom - powiedział Amin, cytowany przez Teheran Times.

W poprzednim sezonie Werona odpadła z walki o mistrzostwo kraju po porażce z późniejszym wicemistrzem, Cucine Lube Civitanova.

- Projekt Werony jest bardzo ambitny, a poprzedni sezon to potwierdził. To będzie moje pierwsze doświadczenie poza granicami Iranu i wielka szansa, więc dam z siebie wszystko. Wiem, że dużo pracy przede mną, ale jestem na to gotowy. Nie mogę się doczekać, kiedy założę koszulkę tego klubu i poznam nowych kibiców - dodał atakujący.

W sezonie 2023/2024 ekipa z Werony będzie mocniejsza. Dołączył do niej m.in. Donovan Dzavoronok z Itasu Trentino.

Mimo młodego wieku Amin jest utytułowanym siatkarzem. W 2017 roku wywalczył tytuł mistrza Azji U-23, mając zaledwie 20 lat. Później do dorobku dołożył zwycięstwo w seniorskim czempionacie Azji.