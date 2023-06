Jednoznaczne słowa Zidana! Powrót na ławkę trenerską coraz bliżej!

Legenda francuskiej piłki Zinedine Zidane chce wrócić na ławkę trenerską. W rozmowie z "TeleFoot" przyznał, że brakuje mu adrenaliny i coraz częściej myśli o powrocie do pracy.

Jak postanowił, tak zrobił. Powoli mijają dwa lata od momentu, w którym Zinedine Zidane odszedł z Realu Madryt. Francuz jako trener "Królewskich" na stałe zapisał się w historii klubu. Pod jego wodzą drużyna ze stolicy Hiszpanii trzy razy z rzędu sięgnęła po wygraną w Lidze Mistrzów. Po intensywnym okresie Francuz potrzebował odpoczynku. Na ławkę trenerską Realu wrócił w 2019 roku, ale jego druga przygoda z zespołem nie była już tak udana.

Z tego powodu w 2021 roku "Zizou" zawiesił karierę trenerską. Wówczas był to dość niespodziewany ruch, ponieważ Francuzem interesowały si największe kluby na świecie. Najwięcej mówiło się tym, że może on objąć drużynę narodową lub Paris Saint-Germain. Ostatecznie tak się nie stało, ale powrót Francuza z bezrobocia wydaje się coraz bardziej prawdopodobny.

W wywiadzie dla francuskiej telewizji "TeleFoot" Francuz przyznał, że brakuje mu adrenaliny i że coraz częściej myśli o powrocie do pracy.

- Mam nadzieję, że już wkrótce wrócę do pracy. Brakuje mi tej adrenaliny. Ostatni raz czułem ją dwa lata temu. Kiedy kochasz piłkę nożną, trudno jest bez niej żyć. A ja wciąż jestem pełen pasji. To wszystko sprawia, że coraz częściej myślę o pracy. Moja pasja do futbolu pozostała nienaruszona - powiedział Zidane.

Na pytanie o kierunek zatrudnienia, Francuz odpowiedział dość niejednoznacznie.

- Nie chce niczego dementować. Z drugiej strony nie wykluczam żadnej możliwej opcji. Możliwe, że będę pracował w lidze francuskiej, ale muszę mieć pewność, że w klubie, do którego dołączę, będą czekały na mnie ciekawe wyzwania. Wiem czego chcę a co na pewno odrzucę. Mogę zdradzić jedno. Na pewno będę pracował w jakimś klubie - podkreślił Zizou.

Rare dans les médias, Zinédine Zidane a accordé un long entretien à Téléfoot et @SaberDesfa



Son avenir comme entraîneur, Kylian Mbappé... ZZ s'est confié. Pour revoir cet entretien exceptionnel, c'est par ici ⬇️🗣️👌⚽️https://t.co/O9m9MAytlE — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 25, 2023

Chwilę po publikacji wywiadu francuskie media zaczęły rozpisywać się na temat przyszłego pracodawcy legendy Realu Madryt. Najgłośniej mówi się o tym, że Zidane może objąć stanowisko trenera PSG. W klubie ze stolicy Francji były trener "Królewskich" z pewnością nie mógłby narzekać zarówno na wyzwania, jak i na poziom adrenaliny.

K.P, Polsat Sport