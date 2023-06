Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Krzysztofa Piątka. Polak wrócił do Herthy Berlin po wypożyczeniu do Salernitany. W nowym sezonie nie będzie jednak prawdopodobnie piłkarzem klubu ze stolicy Niemiec. Zdaniem niemieckich dziennikarzy może wrócić na Półwysep Apeniński.

Piątek sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Salernitanie. Nie był to dobry czas dla Polaka, bo w całych rozgrywkach zdobył tylko cztery gole. Po zakończeniu sezonu wrócił do swojego macierzystego klubu, czyli Herthy Berlin, ale po spadku berlińczyków do 2. Bundesligi nie będzie prawdopodobnie w nowym sezonie reprezentował barw tego zespołu.

ZOBACZ TAKŻE: Czesław Michniewicz dostanie miliony! Ile były selekcjoner zarobi w Arabii Saudyjskiej?

Według niemieckiego "Kickera", Polak może po raz kolejny trafić na Półwysep Apeniński. Usługami Polaka jest zainteresowany Hellas Werona. Ekipa z miasta Romea i Julii w zeszłym sezonie do końca walczyła o utrzymanie w Serie A, co osiągnęła wygrywając 3:1 barażowy mecz ze Spezią.

Jeżeli transfer doszedłby do skutku, Piątek spotkałby się z Pawłem Dawidowiczem, z którym występował w reprezentacji Polski do lat 21 na mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej w 2017 roku, których gospodarzem była Polska.

Dla Piątka byłby to piąty włoski klub w karierze. Wcześniej grał w barwach Genoi, AC Milan, Fiorentiny i Salernitany. Najwięcej spotkań rozegrał dla AC Milan, w którym występował w latach 2019-2020. Zagrał w nim 41 meczów, w których zdobył 16 goli i zaliczył dwie asysty.

Piątek musi szukać klubu, w którym się odbuduje również pod kątem gry w reprezentacji. Nie ma najwyższych notowań u Fernando Santosa. Został powołany na marcowe zgrupowanie, podczas którego Polacy grali mecze eliminacji Euro 2024 z Czechami i Albanią. Nie znalazł się w kadrze na ostatnie czerwcowe spotkania. Ostatni mecz w biało-czerwonych barwach zagrał na mistrzostwach świata z Argentyną.

PSZ, Polsat Sport