Na początku czerwca Mariusz Pudzianowski przegrał z Arturem Szpilką na gali KSW, w związku z czym pojawiło się sporo pytań odnośnie jego przyszłości w zawodowym MMA. Sam "Pudzian" postanowił zamieszać w kotle plotek, biorąc gościnny udział w zawodach Strongman oraz publikując nagranie, sugerujące ewentualny powrót do tej właśnie dyscypliny sportu.

Dokładnie 3 czerwca 2023 Mariusz Pudzianowski (17-9-1NC, 12 KO) został znokautowany przez Artura Szpilkę (3-0, 3 KO) na gali KSW Colosseum 2. W wywiadzie po porażce "Pudzian" przyznał, że "ma już swoje lata" i "przygotowania do pojedynków kosztują go o wiele więcej niż kiedyś", czym rzecz jasna zasiał ziarno niepewności w kontekście dalszych startów w MMA.

W ostatnim czasie został również zapytany, czy nie rozważyłby powrotu do zawodów Strongman, w których brał udział w latach 2002-2009, pięciokrotnie sięgając po tytuł mistrza świata. Odpowiedział wówczas, że nie bierze takiego scenariusza pod uwagę, jednak mimo wszystko pojechał na zawody do Kamienia na Pomorzu, by obserwować zmagania najsilniejszych ludzi świata.

Na samym kibicowaniu się nie skończyło, bowiem w pewnym momencie sam spróbował swoich sił w jednej z konkurencji, a następnie udostępnił w mediach społecznościowych nagranie ze swojej próby.

"Ciągnie wilka do lasu. PS. Parę miesięcy i wróciłoby się nas swoje tory" - napisał pod postem, co może sugerować jego powrót do tej właśnie dyscypliny sportu.

Czy tak właśnie będzie? Zapewne przekonamy się niebawem.

