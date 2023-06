Najlepsi siatkarze po dwóch tygodniach VNL. Jeden dominator, Polacy poza czołówką

Drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów wypełniła rywalizacja szesnastu drużyn w dwóch miastach: Rotterdamie i Orleanie. Na czele tabeli niespodziewanie plasuje się Japonia, która jak dotąd jeszcze nie przegrała. Drugie miejsce zajmują Amerykanie, a trzecie Brazylijczycy.

Reprezentacja Polski plasuje się na piątej lokacie. Podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli Ligę Narodów od turnieju w Nagoi. Tam wygrali trzy mecze: 3:1 z Francją, 3:2 z Iranem, 3:2 z Bułgarią i przegrali jedno starcie 0:3 z Serbią.

Do Rotterdamu Biało-Czerwoni udali się we wzmocnionym składzie. Selekcjoner powołał na turniej w Holandii m.in. Bartosza Kurka, Wilfredo Leona, Bartosza Bednorza, Tomasza Fornala, Norberta Hubera, Jakuba Kochanowskiego i Pawła Zatorskiego. Ekipa ta również przywiozła do Polski trzy zwycięstwa: 3:2 z Niemcami, 3:2 z Holandią, 3:1 z Włochami oraz jedną, bolesną porażkę 0:3 ze Stanami Zjednoczonymi.

Kolejny turniej Polacy rozegrają na Filipinach w dniach 5-9 lipca. W Pasay City zmierzą się ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią.

