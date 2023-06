Natalia Kochańska wywalczyła na strzelnicy we Wrocławiu srebrny medal Igrzysk Europejskich w konkurencji karabin trzy postawy. Polka w finale przegrała z Norweżką Jenny Stene 13:17.

Kochańska w kwalifikacjach zajęła piąte miejsce. W samym finale radziła sobie jeszcze lepiej i z najlepszym wynikiem awansowała do meczu o złoto, gdzie zmierzyła się ze Stene. Walkę o najwyższe miejsce na podium lepiej rozpoczęła Norweżka, która po pięciu seriach prowadziła 9:1.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy pierwsze medale Igrzysk Europejskich

Od tego momentu rozpoczął się pościg Polki, która po 12 serii wyszła na prowadzenie 13:11. W tym momencie zaczęła się prawdziwa wojna nerwów. Stene doprowadziła do remisu, a także wygrała kolejne strzelanie, w którym Kochańska trafiła tylko 8,4, co było jej najgorszym wynikiem w finale. W kolejnej serii Polka musiała uzyskać lepszy wynik. Norweżka uzyskała 10,2, a Kochańska 9,0 i złoto trafiło do Stene.

ZOBACZ TAKŻE: Klaudia Breś ze złotem Igrzysk Europejskich 2023

Brązowy medal zdobyła Brytyjka Seonaid Mcintoch. W tej samej konkurencji Aneta Stankiewicz zajęła 29. miejsce.

Srebro Kochańskiej to trzeci medal zdobyty przez Polskę na strzelnicy we Wrocławiu podczas Igrzysk Europejskich.

AŁ, PAP