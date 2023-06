Sukces Polki na Igrzyskach Europejskich! Awansowała do półfinału

Natalia Bajor pokonała wyżej notowaną reprezentantkę Francji Jia Nan Yuan 4:2 (9:11, 11:7, 5:11, 13:11, 11:6, 11:6) i awansowała do półfinału rywalizacji tenisistek stołowych w Igrzyskach Europejskich w Krakowie.

Kolejną rywalkę Polki wyłoni pojedynek Niemki Niny Mittelham z Rumunką Bernadette Szocs.

Bajor, pochodząca z Brzegu na Dolnym Śląsku 26-letnia zawodniczka Enei Siarkopolu Tarnobrzeg, jest 57. w światowym rankingu, a 37-letnia Yuan, która w 2003 roku przeniosła się z Chin do Francji, zajmuje w tym zestawieniu 19. pozycję.

Mecz był bardzo wyrównany i emocjonujący, np. w czwartej partii czterokrotna indywidualna mistrzyni Polski prowadziła już różnicą siedmiu punktów, by jednak zwyciężyć dopiero na przewagi 13:11. W dwóch kolejnych setach świetnie dysponowana Bajor, która na co dzień współpracuje w Zielonej Górze z trenerem Lucjanem Błaszczykiem, była już wyraźnie lepsza i awansując do strefy medalowej odniosła największy indywidualny sukces w karierze.

Z Yuan przegrała wcześniej w 1/16 finału ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Monachium, gdzie Francuzka została złotą medalistką w mikście, w parze z Emmanuelem Lebessonem.

Polka wysoką formę zademonstrowała już w 1/8 finału, kiedy pokonała rozstawioną z numerem drugim, a plasującą się na 13. pozycji w świecie Austriaczkę Sofię Polcanovą 4:1. Jak później oceniła, był to jeden z jej najlepszych meczów w ostatnim czasie.

Bajor to ostatnia z biało-czerwonych, która pozostała w grze. W piątek swoje pierwsze spotkania przegrali Jakub Dyjas, Miłosz Redzimski i Katarzyna Węgrzyn, a także mikst Węgrzyn - Samuel Kulczycki.

Finał miksta zostanie rozegrany w poniedziałek, finały singla - dzień później. Z kolei w środę rozpocznie się rywalizacja drużynowa od 1/8 finału, z udziałem Polaków i Polek.

AA, PAP