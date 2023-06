"Haaland w Cracovii?". To pytanie klubu zaskoczyło wszystkich. W internecie zawrzało

Drużyny ekstraklasy rozpoczynają okres przygotowawczy. Zespoły chcą więc jak najszybciej przeprowadzić potrzebne transfery i zamknąć kadry, by jak najszybciej zgrać ze sobą piłkarzy. Nie inaczej jest w Cracovii.

Po tym, jak klub opuścił m.in. Kamil Pestka, przenoszący się do Rakowa Częstochowa, klub wciąż czeka na pierwsze letnie wzmocnienia (nie licząc powrotów z wypożyczeń).

Z przerwy między sezonami postanowił skorzystać prezes "Pasów" Janusz Filipiak, który pochwalił się zdjęciem ze zdobywcą trypletu (wygranie Ligi Mistrzów, Premier League oraz Pucharu Anglii), Erlingiem Haalandem.

Oficjalne media społecznościowe Cracovii postanowiły zadać pytanie - "Haaland w Cracovii?". To z kolei spotkało się z mieszanymi odczuciami internautów, którzy pytali między innymi, czy Norweg postanowił wykupić krakowski klub lub humorystycznie pisali, że Norweg nie przebiłby się do składu, a także, że ekstraklasa to dla niego zbyt fizyczna liga.

Początek sezonu 2023/24 Cracovia rozpocznie od wyjazdowego spotkania ze Stalą Mielec w sobotę, 22 lipca.

MS, Polsat Sport