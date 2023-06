Przed nami drugi dzień kwalifikacji do Wimbledonu 2023. Po poniedziałkowych meczach panów, tym razem na trawiaste korty All England Tennis and Croquet Club wyjdą panie, nawiązując rywalizację o udział w turnieju głównym. Transmisja kwalifikacji Wimbledonu w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i online na Polsat Box Go.