Nowy zawodnik na pokładzie olsztynian. To doświadczony środkowy

Już na początku maja wiadomo było, że Sapiński nie będzie dłużej bronić barw Ślepska Malow Suwałki, którego zawodnikiem był przez ostatnie sześć sezonów. Kwestią czasu było, kiedy zostanie ogłoszony jego transfer do któregoś z ligowych rywali suwałczan. Tak też się stało, a Sapiński podpisał w Olsztynie roczny kontrakt.

Kontrakt Cezarego z naszym Klubem został podpisany na rok 🖌️ Dlaczego zdecydował się on na grę w stolicy Warmii i Mazur? 🏐Przeczytaj krótką notkę na naszej stronie -> https://t.co/wT2KlTZDFi



Źródło foto: https://t.co/6SaYucj66d pic.twitter.com/Iv33jfFYr1 — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) June 26, 2023

- Wpływ na moją decyzję miało wiele czynników. Odchodząc z Suwałk po tylu latach myślałem przede wszystkim o swoim rozwoju jako sportowca. Indykpol AZS Olsztyn jest wielkim klubem o dużych tradycjach i renomie. Będę miał możliwość pracy pod okiem wybitnego trenera Javiera Webera. Bardzo cieszy mnie też świadomość, że będę ponownie miał szansę gry z Joshua Tuanigą. Jest znakomitym rozgrywającym, grałem z nim przez 3 lata i rozumieliśmy się bez słów na boisku - powiedział Sapiński w rozmowie z oficjalną stroną Indykpolu.

Postać Sapińskiego najmocniej kojarzy się z ekipą Suwałk. To właśnie z suwalską drużyną środkowy wywalczył awans do elity w sezonie 2018/2019. W zakończonej niedawno kampanii ligowej znalazł się w najlepszej trzydziestce najlepiej blokujących zawodników, a do tego raz został wyróżniony przez komisarza zawodów statuetką MVP. Teraz swoje niemałe umiejętności będzie prezentować olsztyńskim kibicom.