W Rzeszowie pożegnań ciąg dalszy. Kluczowy zawodnik opuścił Stal

Były reprezentant Polski trafił na Hetmańską w lipcu 2021 roku. W swoim debiutanckim sezonie w barwach Stali walnie przyczynił się do awansu drużyny na zaplecze PKO BP Ekstraklasy, strzelając osiem bramek i dokładając trzy asysty na drugoligowych boiskach. W Fortuna 1 Lidze liczby Małeckiego nie wyglądały już tak dobrze, ale i tak był podstawowym wyborem trenera Daniela Myśliwca, jeżeli chodzi o formację ofensywną zespołu.

We wtorek klub z Rzeszowa poinformował, że wygasający z końcem czerwca kontrakt z zawodnikiem nie zostanie przedłużony.

To, co dzieje się obecnie z kadrą "Biało-Niebieskich", może wprowadzać lokalnych fanów w spory niepokój. Po zakończeniu sezonu, w którym to Stal zajęła wysokie szóste miejsce w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi, rozpoczęły się masowe odejścia z klubu. Najpierw Rzeszów opuścił trener Daniel Myśliwiec, a w jego miejsce zakontraktowany został Marek Zub. Następnie z klubu odeszli m.in. Damian Michalik, Dawid Olejarka, Piotr Głowacki, Przemysław Pęksa czy Bartosz Wolski.