Wielki transfer stał się faktem. Manchester City zaprezentował nowego piłkarza

Chorwacki piłkarz Mateo Kovacic przeszedł z Chelsea do Manchesteru City. Pomocnik podpisał czteroletnią umowę z mistrzami Anglii. Według brytyjskich mediów kwota transferu wyniosła 25 mln funtów plus 5 mln w bonusach.

- To dla mnie genialny ruch i nie mogę się doczekać, kiedy zacznę grać w City. Każdy, kto obserwował tę drużynę pod wodzą trenera Pepa Guardioli wie, jak są dobrzy. Według mnie są najlepsi na świecie. Trofea, które zdobyli mówią same za siebie, ale zachwycali też stylem gry. Dołączenie do tego składu to marzenie każdego piłkarza - oświadczył Chorwat.

- Wciąż mam dużo nauki przed sobą. Nadal mogę się rozwijać i wiem, że pod kierownictwem trenera Guardioli mogę stać się lepszym zawodnikiem – stwierdził Kovacic w klubowym oświadczeniu.

Kovacic rozpoczął seniorską karierę w Dinamie Zagrzeb. W styczniu 2013 roku podpisał kontrakt z Interem Mediolan, a latem 2015 roku przeniósł się do Realu Madryt. Z "Królewskimi" sięgnął po wiele trofeów, trzykrotnie wygrywając Ligę Mistrzów. W sezonie 2018-19 został wypożyczony do Chelsea, a potem podpisał pięcioletni kontrakt z "The Blues".

W 2021 roku jako piłkarz Chelsea zdobył czwarty tytuł Ligi Mistrzów. Wygrał też Superpuchar UEFA i klubowe MŚ, a w sezonie 2018-19 sięgnął po triumf w Lidze Europy.

W seniorskiej reprezentacji Chorwacji Kovacic zadebiutował w meczu eliminacji MŚ przeciwko Serbii w marcu 2013 roku. Zanotował już prawie 100 występów w kadrze narodowej, z którą w 2018 roku doszedł do finału mundialu w Rosji, a cztery lata później wywalczył brązowy medal MŚ w Katarze.

W zeszłym sezonie "The Citizens" sięgnęli po potrójną koronę, triumfując w Premier League, Pucharze Anglii i Lidze Mistrzów. 29-latek jest pierwszym nabytkiem Manchesteru City przed nowym sezonem. Docelowo ma wypełnić lukę w środku pola po reprezentancie Niemiec Ilkayu Guendoganie, który przeszedł do Barcelony.

- Mateo jest znakomitym piłkarzem. Może grać jako defensywny lub środkowy pomocnik. Ma duże doświadczenie w klubach na najwyższym poziomie i rozumie Premier League. Sprowadzenie go do City było bardzo prostą decyzją, ponieważ ma cechy taktyczne i techniczne, których szukamy. Obserwowaliśmy go przez bardzo długi czas i zawsze byliśmy pod wrażeniem jego występów - powiedział dyrektor sportowy Manchesteru City Txiki Begiristain.

- Jestem zachwycony. To wspaniały transfer dla naszego klubu. Jestem bardzo podekscytowany myśląc o tym, czego może dokonać z Pepem i resztą drużyny – kontynuował.

MS, PAP