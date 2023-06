WTA w Eastbourne: Barbora Krejcikova - Xiyu Wang. Relacja i wynik na żywo

Krejcikova to numer 10 światowego rankingu. Przystąpi więc do starcia w roli faworytki. Ostatnio zaprezentowała się znakomicie podczas turnieju w Birmingham. Czeszka dotarła do finału, jednak tam uległa po zaciętej walce Jelenie Ostapenko.

Rywalka Krejcikovej również zakwalifikowała się do tego turnieju, jednak odpadła już w pierwszej rundzie, po porażce z Rebeccą Marino. Xiyu Wang również w Eastbourne musiała przebrnąć przez kwalifikacje. Teraz zawodniczka z numerem 73 światowego rankingu postara się poprawić wynik z poprzedniego turnieju, jednak nie będzie to łatwe zadanie.

Relacja na żywo i wynik meczu Barbora Krejcikova - Xiyu Wang od godziny 16:30 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport