Zagłębie Lubin poznało rywalki w Lidze Mistrzów. Ekstremalnie trudne zadanie w debiucie

Zwycięzca ostatniej edycji norweski Vipers Kristiansand oraz finalista FTC Rail-Cargo Hungaria z Węgier będą rywalami piłkarek ręcznych Zagłębia Lubin w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Dla zespołu z Dolnego Śląska będzie to debiut w tych elitarnych rozgrywkach. Losowanie odbyło się w Wiedniu.

- Oczekiwań żadnych nie mieliśmy, bo wiedzieliśmy, że na kogo nie trafimy, będą to wymagający rywale, bo w Lidze Mistrzyń słabych zespołów nie ma. To są najlepsze klubowe drużyny w Europie. Kiedyś trzeba było się z nimi zmierzyć. Postaramy się nie przynieść wstydu Polsce - skomentował wyniki losowania fazy grupowej Ligi Mistrzyń prezes Zagłębia Witold Kulesza.

Drużyna trenerki Bożeny Karkut zagra w grupie B, a przeciwnikami będą: Team Esbjerg (Dania), Metz Handball (Francja), Rapid Bukareszt, Krim Mercator Lublana, Ikast Handbold (Dania) oraz Vipers Kristiansand (Norwegia) i FTC Rail-Cargo Hungaria (Węgry). Te dwa ostatnie zespoły w ostatniej edycji LM dotarły do finału, gdzie ekipa norweska wygrała 28:24. Team Esbjerg też zagrał w Final Four i zajął czwarte miejsce.

- Do Lubina przyjedzie sama elita kobiecej piłki ręcznej. To będzie świetna promocja dyscypliny i liczę, że hala wypełni się do ostatniego miejsca. Tylko meczami z najlepszymi można podnosić swoje umiejętności. Na pewno nie będziemy faworytem, ale postaramy się sprawić niespodziankę - dodał Kulesza.

Po dwie najlepsze drużyny w każdej z dwóch grup awansują bezpośrednio do ćwierćfinału LM, a zespoły z miejsc od trzeciego do szóstego zmierzą się w barażach. Ekipy z pozycji siódmej i ósmej pożegnają się z rozgrywkami już po fazie grupowej. Pierwsze mecze zaplanowane są na 9-10 września.

- Zrobimy wszystko, aby nasza przygoda nie zakończyła się na fazie grupowej. Będzie ciężko, bardzo ciężko, ale nie mamy nic do stracenia, a wiele do zyskania - podsumował prezes Zagłębia.

Wyniki losowania

Grupa A: CSM Bukareszt (Rumunia), Gyori Audi ETO KC (Węgry), IK Savehof (Szwecja), Brest Bretagne Handball (Francja), Odense Handbold (Dania), WHC Buducnost (Czarnogóra), SG BBM Bietigheim (Niemcy), DVSC Schaeffler (Wegry)

Grupa B: Team Esbjerg (Dania), Metz Handball (Francja), Vipers Kristiansand (Norwegia), Rapid Bukareszt (Rumunia), FTC Rail-Cargo Hungaria (Węgry), Zagłębie Lubin (Polska), Krim Mercator Ljubljana (Słowenia), Ikast Handbold (Dania).

