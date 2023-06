Dubiela przed walką z Sianosem: „Chcę dać wielkie widowisko. Celuję w mistrzowski pas Babilon MMA!”

Mierzący blisko 2 metry wzrostu i ważący prawie 120 kilogramów Marcin Sianos (6-7) nosi wiele mówiący pseudonim "Ściana". W poprzednich dwóch występach na galach Babilon MMA najpierw dał jedną z najlepszych walk roku wespół z Filipem Stawowym, a następnie rozbił mocnego Marcina "Araba" Kalatę. Teraz czeka go kolejne poważne wyzwanie, bo ambitny Patryk Dubiela (5-1) celuje w gwiazdy i czuje się już gotowy na pojedynek z ogromnym weteranem. Który z nich będzie górą 28 lipca?

– Walka wieczoru to dla mnie mega duże wyróżnienie. Chcę dać wielkie widowisko i nie ukrywam, że celuję w mistrzowski pas Babilon MMA. Najbliższa walka pokaże, czy jestem już gotowy i czy przybliżam się do tego celu. Zdaję sobie sprawę, że mój rywal jest zawodnikiem bardziej doświadczonym i po prostu ma więcej walk na koncie. Sami wiecie, to jest waga ciężka. Jeden strzał może przechylić szalę na jedną lub drugą stronę, ale zamierzam efektownie rozstrzygnąć to na swoją korzyść – zapewnia Patryk Dubiela.

Karta walk gali Babilon MMA 37 w Międzyzdrojach

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos (6-7) vs Patryk Dubiela (5-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Filip Tomczak (9-4-1) vs Maarten Wouters (12-8)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sergiusz Zając (3-1) vs Piotr "Leda" Walawski (11-8-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel „SamKO” Vogt (3-2) vs Adrian Dudek (6-2)

Walka w wadze koguciej (do 61 kg):

3 x 5 min – Wojciech Pająk (1-0) vs Bartosz Rewera (1-2)

Walka w wadze średniej (do 84 kg)

3 x 5 min – Nikodem Sura (debiut) vs Adrian Grzelak (0-2-1)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg)

3 x 5 min – Kamil Stachura (0-1) vs Michał Malinowski (debiut)

Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Paweł Sadło vs Patryk Wiśniewski

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kamil Woźny vs Piotr Jaroszewski



Transmisja gali Babilon MMA 37 w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go.

