Estończyk Kiskonen liderem Wyścigu Solidarności

Drugi etap tegorocznej "Solidarki" znów był płaski, dość krótki, prowadził po drogach woj. łódzkiego i - podobnie, jak przed południem - bardzo ciekawy.

Na trasie ze Zgierza do Kutna (85,5 km) najbardziej aktywni był walczący o żółtą koszulkę lidera Estończyk Mihkel Raim (ATT Investments) i Marcin Zarębski (Pogoń Mostostal Puławy). Ta dwójka uciekała po premii w Ozorkowie, a na 10 km przed metą samotnie zmierzał do mety Raim. Peleton dogonił jednak dwójkę przed wjazdem do Kutna.

Finisz był popisem sprinterów. Zacięty pojedynek o zwycięstwo stoczyli van Sintmaartensdijk i Stosz. Holender o obręcz koła wyprzedził Polaka. Trzeci był Włoch Filippo Fortin (Maloja Pushbikers).

Żółtą koszulkę lidera zachował Kiskonen, który triumfował na pierwszym etapie z dużą przewagą. Estończyk zaliczył dwie kraksy, ale mimo to dzięki pomocy kolegów z drużyny wracał do peletonu.

- To był niesamowity etap. Ciągle czuję bój po dwóch upadkach, a jednocześnie cieszę się z pozycji lidera. Za pierwszym razem upadłem po wjechaniu w szyny, a potem uczestniczyłem w kraksie w peletonie. Na tym etapie działo się tyle, że nie myślę jeszcze o tym, co czeka mnie w czwartek. Będę walczył o końcowy sukces – przyznał 26-letni sprinter.

W czwartek kolarze pozostaną w woj. łódzkim i będą ścigać na trasie z Koluszek do Sieradza (166,7 km). 34. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków składa się z pięciu etapów i zakończy w sobotę w Stalowej Woli.

JŻ, PAP