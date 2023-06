Kiedy rozpocznie się sezon NHL? Poznaliśmy terminarz rozgrywek

Vegas Golden Knights wciąż świętują zdobycie Pucharu Stanleya, ale nadszedł czas przygotowań do nowej kampanii. Obrońcy tytułu 10 października o ligowe punkty zagrają u siebie z Seattle Kraken. Tego samego dnia Pittsburgh Penguins będą gościć Chicago Blackhawks, a Tampa Bay Lightning podejmie Nashville Predators.

Każda z 32 drużyn rozegra 82 mecze w rundzie zasadniczej, sezon składać się będzie z 1312 spotkań. 23 i 24 września Los Angeles Kings i Arizona Coyotes rozegrają dwa mecze pokazowe w Melbourne.

Liga w dniach 16–19 listopada ma zaplanowane cztery mecze sezonu zasadniczego w Sztokholmie. Wezmą w nich udział zespoły Detroit Red Wings, Minnesota Wild, Ottawa Senators i Toronto Maple Leafs.

W sezonie 2023/2024 NHL przygotowała wiele meczów na świeżym powietrzu. W takich warunkach Edmonton Oilers podejmą Calgary Flames 29 października, a 1 stycznia Golden Knights zagrają z Kraken. Z kolei na 17 i 18 lutego zaplanowano dwa spotkania na stadionie MetLife w New Jersey, gdzie zazwyczaj swoje zawody rozgrywają drużyny futbolu amerykańskiego. Arena mogąca pomieścić 82 556 widzów udostępni miejsce dla rywalizacji Philadelphia Flyers z New Jersey Devils oraz New York Rangers z New York Islanders.

Weekend Gwiazd odbędzie się w dniach 2–3 lutego w przystani Maple Leafs - Scotiabank Arena w Toronto.

Harmonogram sezonu zasadniczego 2023/2024 zakończy się 18 kwietnia, a wkrótce potem rozpocznie się play-off o Puchar Stanleya.

RM, PAP