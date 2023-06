Klubowe mistrzostwa świata w Australii i Nowej Zelandii? Rozważana jest wspólna kandydatura

Australia i Nowa Zelandia rozważają wspólną kandydaturę do organizacji klubowych mistrzostw świata w piłce nożnej w 2029 roku. Od 2025 turniej będzie rozgrywany co cztery lata - na gospodarza pierwszej imprezy w tej formule FIFA wybrała niedawno Stany Zjednoczone.

Szef Australijskiej Federacji Piłkarskiej James Johnson uważa, że rozszerzone Klubowe Mistrzostwa Świata odniosą duży sukces i rozważa wspólną ofertę z Nową Zelandią na organizację drugiej edycji - w 2029 roku.

Obecnie w klubowych MŚ występuje siedem drużyn, czyli mistrzowie sześciu kontynentów i zespół z kraju-gospodarza. Niedawno poinformowano, że gospodarzem ostatniego turnieju w starej formule będzie - w grudniu 2023 roku - saudyjskie miasto Dżudda.

W 2024 imprezy nie ma w kalendarzu, a od 2025 roku będzie odbywać się na zupełnie innych zasadach, z 32 zespołami i co cztery lata. Pierwszym gospodarzem będą Stany Zjednoczone.

Johnson jest przekonany, że w impreza w nowej formule odniesie sukces.

- Z biegiem lat będzie rosnąć – powiedział w rozmowie z "Sydney Morning Herald" Johnson, który pracował do 2018 roku przy obecnym prezydencie FIFA Giannim Infantino.

- Gianni naprawdę rozwinął Ligę Mistrzów w Europie. Wie, czego potrzeba, aby to robić. Pewnego dnia najlepsze kluby świata dotrą do naszych brzegów, co byłoby tylko korzystne dla futbolu australijskiego - dodał.

Na razie Australia i Nowa Zelandia będą współgospodarzami kobiecego mundialu (reprezentacji narodowych) w lipcu i sierpniu tego roku, a Johnson już przyznał, że może to być trampoliną do wspólnej oferty na wersję męską, prawdopodobnie w 2034 roku.

fdz, PAP