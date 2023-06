Legia Warszawa pozyskała kolejnego kadrowicza

Pierwszym był rozgrywający Jakub Schenk, uczestnik mistrzostw Europy 2022, w których Polska zajęła czwarte miejsce.

Kolenda, wychowanek UKS-u Nenufar Ełk, może występować na dwóch pozycjach: rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego.

- O dołączeniu do Legii zadecydowało kilka czynników. Jednym, ważnym, była możliwość gry w europejskich pucharach. Kontaktowałem się z trenerem Wojciechem Kamińskim w sprawie budowy i wizji zespołu na kolejny sezon. Cała komunikacja na linii zawodnik - klub przebiegała bardzo sprawnie, więc nie pozostało mi nic innego, jak zdecydować się, by podpisać umowę z Legią i liczyć na to, że zarówno zespołowo, jak i indywidualnie wszyscy zrobimy progres – powiedział Michał Kolenda cytowany na stronie klubu, który zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów FIBA.

Poza Kolendą i Schenkiem w kadrze Legii Warszawa na sezon 2023/24 są także spośród rodzimych zawodników: Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka i Benjamin Didier-Urbaniak. Karierę zakończył kapitan Łukasz Koszarek, a Grzegorz Kamiński przeniósł się do Suzuki Arki Gdynia.

- Bardzo się cieszę, że udało się zakontraktować Michała. To było kolejne nasze +podejście+, bo rok temu nam się to nie udało, ale dziś cieszymy się, że podpisaliśmy umowę na dwa kolejne sezony. Michał to zawodnik znajdujący się w ścisłym kręgu graczy powoływanych do reprezentacji Polski. Liczymy, że te sezony w Legii pomogą mu wywalczyć stałe miejsce w kadrze. Mamy nadzieję, że pokaże na co go stać, a wierzę, że stać go na bardzo dużo – powiedział trener warszawskiego zespołu Wojciech Kamiński.

Miniony sezon koszykarze Legii zakończyli na czwartym miejscu w Energa Basket Lidze.

JŻ, PAP