Polskie siatkarki po udanym występie w turnieju Ligi Narodów w Hongkongu przeniosły się do Korei Południowej, gdzie rozegrają cztery ostatnie spotkania w rundzie zasadniczej. Na początek Biało-Czerwone zmierzą się z reprezentacją USA. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego są rewelacją tegorocznej Ligi Narodów - zwyciężyły w siedmiu z ośmiu meczów, a przegrały tylko z Holandią (0:3). Na liście pokonanych rywali są m.in. Serbia, Włochy, Turcja czy Chiny, a więc drużyny, z którymi Polska wcześniej wygrywała "od święta".

ZOBACZ TAKŻE: Lavarini podał skład! To one zagrają w trzecim turnieju Ligi Narodów

Polki do ostatniego turnieju w koreańskim przystępować będą w roli lidera i mają dużą szansę, aby zachować tę pozycje do końca fazy zasadniczej. Przeciwnicy, przynajmniej "na papierze", są mniej wymagający niż w poprzednich turniejach, poza mistrzyniami olimpijskimi - Amerykankami.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie grała dotychczas w najsilniejszym składzie, a mimo to, podobnie jak Polska, zanotowała tylko jedną porażkę. W tabeli zajmuje drugą lokatę ze stratą jednego punktu do Biało-Czerwonych.

Biało-Czerwone są już niemal pewne awansu do turnieju finałowego, który odbędzie się w amerykańskim Arlington w dniach 12-17 lipca. Wystąpi w nim siedem najlepszych reprezentacji plus zespół gospodarzy. Rozgrywany będzie on system pucharowym, a w ćwierćfinale zwycięzca fazy zasadniczej zagra z ósmą drużyną, druga z siódmą, itd.

Najlepszy występ w Lidze Narodów Polki zanotowały w 2019 roku, kiedy zajęły piątą lokatę.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - USA od godziny 8.30 na Polsatsport.pl.

BS, PAP