Oddalono pozew szachisty Niemanna. Domagał się 100 milionów dolarów

Na zarzuty oszustwa ze strony Magnusa Carlsena, pięciokrotnego mistrza świata i lidera rankingu FIDE od ponad 11 lat, firmy Norwega Play Magnus Grup, a także amerykańskiego arcymistrza Hikaru Nakamury, uchodzącego za najbardziej popularnego streamera szachowego, i wreszcie największej platformy gry online w tej dyscyplinie chess.com, jej szefa Daniela Renscha, Niemann odpowiedział pozwem sądowym złożonym w Stanach Zjednoczonych. Za szkody na swoim wizerunku, oszczerstwa, bezprawny bojkot grupowy domagał się minimum 100 milionów dolarów rekompensaty.

Pozew był częścią wielkiego skandalu związanego z oszustwami szachowymi jesienią ubiegłego roku. Wszystko zaczęło się od Carlsena, który opuścił turniej Sinquefield Cup 2022 po przegranej w trzeciej rundzie z Niemannem i zamieścił na Twitterze tajemniczy komentarz trenera piłki nożnej Jose Mourinho, który brzmiał: „Naprawdę wolę nie mówić niż stworzyć duży problem."

W następstwie oskarżeń o oszukiwanie Niemann znalazł się na marginesie. Platforma chess.com opublikowała 72-stronicowy raport oskarżający go o oszustwo "co najmniej 100 razy" w trakcie gry w Internecie.

Amerykański arcymistrz przyznał się do oszukiwania w przeszłości na chess.com, gdy miał od 12 do 16 lat. Zaprzeczył jednak, że kontynuował ten proceder i powiedział, że jest "gotowy do gry nago", aby udowodnić swój talent.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z orzeczenia sądu odrzucającego roszczenia Hansa Niemanna. Nasi klienci cieszą się z zakończenia tej sagi i są zadowoleni, że wszystkie strony mogą teraz skupić się na rozwoju gry w szachy – skomentowali adwokaci firmy prawniczej Latham and Watkins, która reprezentowała chess.com, Play Magnus i Renscha.

Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) wszczęła 29 września dochodzenie, aby rzucić światło na tę sprawę, przez wielu określaną jako największy skandal w historii szachów. 20-letni Hans Niemann nadal bierze udział w turniejach szachowych, choć nie może wspiąć się wysoko po szczeblach międzynarodowego rankingu. W tym zestawieniu, którego liderem Carslen, zajmuje 36. miejsce.

Norweg postanowił nie brać udziału w ostatnich mistrzostwach świata w kazachskiej Astanie, wygranych przez chińskiego arcymistrza Dinga Lirena. Carlsen uważany jest za największego szachistę XXI wieku.

fdz, PAP