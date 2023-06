Siedem minut przerwy w tie-breaku! Nieprawdopodobny bałagan w Lidze Narodów (WIDEO)

Do całej sytuacji doszło w tie-breaku przy stanie 13:10 dla Brazylii. Trener reprezentacji Włoch Davide Mazzanti przeprowadził zmianę, której nie odnotowano odpowiednio w protokole meczowym.

Gdy nareszcie dostrzeżono niezgodność protokołu ze stanem na boisku, przerwano grę, by wyjaśnić sytuację. Sędziowie byli kompletnie zagubieni. Trwało to ponad 7 minut! Siatkarki obu drużyn dopytywały, kiedy będą mogły wrócić do gry. Ostatecznie w końcówce meczu musiały powrócić do... rozgrzewki.

Zamieszanie w meczu Brazylijek z Włoszkami można obejrzeć w poniższym materiale wideo.

Ostatecznie całe spotkanie wygrały Brazylijki i awansowały na trzecie miejsce w tabeli.

CM, Polsat Sport