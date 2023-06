Co za zjazd? Były gwiazdor Serie A może zagrać w lidze San Marino!

Wraz z końcem sezonu piłkarskiej Serie B zakończył się kontrakt Radji Nainggolana z włoskim Spal. Były reprezentant Belgii szuka nowego klubu, ale chętnych do pozyskania 35-latka jest jak na lekarstwo. Z tego względu piłkarz może trafić do... La Fiority.

Nainggolan to piłkarz, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. W przeszłości występował w takich klubach, jak AS Roma, Cagliari czy Inter Mediolan. Łącznie na włoskich boiskach Nainngolan rozegrał 367 meczów, w których strzelił 48 goli i zaliczył 35 asyst.

Ostatnie miesiące to jednak pasmo niepowodzeń dla byłego reprezentanta Belgii. W styczniu tego roku Nainggolan przeniósł się z Royal Atwerpii do występującego w Serie B - Spal. Miał pomóc drużynie w utrzymaniu się na zapleczu włoskiej ekstraklasy. Niestety, w 10 meczach Nainggolan strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Klub spadł do Serie C, więc Belg zmuszony jest szukać nowego pracodawcy.

Na powrót do piłki na najwyższym poziomie Nainggolan nie ma co liczyć. Z tego względu piłkarz może zdecydować się na obranie zaskakującego kierunku. Zdaniem sanmarino.tv, zastanawia się nad dołączeniem do sanmaryńskiej La Fiority.

#Nainggolan ✈ sorvola di nuovo la Penisola ma col binocolo puntato su San Marino. Il belga è a un passo da La Fiorita, presto impegnata in #UECL.



🗞: San Marino RTV#TMmercato #mercato #calciomercato pic.twitter.com/ddT9T2ThXx — Transfermarkt.it (@TMit_news) June 29, 2023 Co ciekawe, piłkarz ma szansę na grę w europejskich pucharach. Występująca w amatorskiej sanmaryńskiej lidze La Fiorita rozgrywki zakończyła na trzecim miejscu. Z tego względu klub powalczy w preeliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Jak podają lokalne media, władze klubu zrobią wszystko, żeby dopiąć transfer Belga przed kluczowymi meczami przeciwko Zimbru Kiszyniów.

K.P, Polsat Sport