Szermierze z Włoch i Francji znowu podzielili złote medale Igrzysk Europejskich

Pierwotnie zmagania szermiercze w Igrzyskach Europejskich miały mieć w całości rangę mistrzostw Starego Kontynentu. Jednak ze względu na zamieszanie dotyczące przywrócenia do rywalizacji międzynarodowej Rosjan i Białorusinów ten status ostatecznie mają tylko zawody drużynowe, a indywidualnie o medale ME walczono przed tygodniem w Płowdiw.

Wyniki ME zaliczane są do rankingu olimpijskiego, na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem zespołów uprawnionych do startu w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu. Każda z nacji, które zakwalifikują drużynę, w danej broni będzie też mogła wystawić trzech szermierzy w zmaganiach indywidualnych. Kwalifikacje w oparciu o rezultaty ME, mistrzostw świata (pod koniec lipca w Mediolanie) i cyklicznych imprez Pucharu Świata potrwają do 31 marca 2024.

Pewni startu w Paryżu mogą już być ekipy gospodarzy, ale mimo to w zawodach drużynowych spisują się świetnie. W środę po złoto sięgnęli szabliści, a florecistkom przypadło srebro. W czwartek w dwóch kolejnych broniach "Trójkolorowi" dotarli do finału i znowu ich wynik z ich perspektywy to 1-1.

Zwyciężyły szpadzistki, które w składzie w trzech czwartych jak przed rokiem obroniły tytuł. W finale pokonały Węgierki 34:33, choć to rywalki prowadziły praktycznie przez cały mecz.

Wcześniej Madziarki zatrzymały Polki, wygrywając z nimi w ćwierćfinale 45:39. Brąz dla Włoszek.

O złoto we florecie mężczyzn Francuzi spotkali się z uchodzącymi za faworytów i broniącymi tytułu reprezentantami Italii. Włosi, którzy skład mają tak mocny, że w drużynie rezerwowym jest były mistrza świata i Europy Alessio Foconi, zwyciężyli

Brąz zdobyli Niemcy, którzy w ćwierćfinale pokonali Polaków 45:44.

W piątek, ostatnim dniu zawodów w tej dyscyplinie, o medale powalczą drużyny szablistek i szpadzistów.

Do tej pory w Igrzyskach Europejskich w Krakowie biało-czerwoni wywalczyli w szermierce cztery medale - złote we florecie Julia Walczyk-Klimaszyk i Michał Siess, srebro szablista Krzysztof Kaczkowski, a brąz szpadzistka Martyna Swatowska-Wenglarczyk.

MC, PAP