Jakoubek wygrał kolejny etap Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków

Koszulkę lidera zachował Siim Kiskonen. W klasyfikacji generalnej - w stawce ponad 150 zawodników – Estończyk wyprzedza o 20 s Holendra Sama Gademana (Allinq Continental). Przewagę wypracował na pierwszym etapie, który zakończył samotnym finiszem.

Czwartkowe ściganie rozpoczęło się w Koluszkach. W drodze do Sieradza kolarze pokonali ponad 166 km w sprzyjającej aurze i bez żadnych wzniesień. Było słonecznie, ale znów wiało. W związku z tym peleton od początku był mocno rozciągnięty, a cały etap przebiegał pod dyktando trójki uciekających zawodników.

Już na pierwszych kilometrach zaatakowali bowiem: Czech Jakoubek, Holender van Veenendaal i jego rodak van Belle. Uciekali przez 150-kilometrów, a wszystkie lotne finisze wygrał Jakoubek. Z czasem jednak ich przewaga - wynosząca w połowie dystansu nawet trzy minuty - nad resztą stawki malała. Na sześć kilometrów przed metą spadła do 30 sekund, ale na 3-kilometrowe okrążenie w Sieradzu wjechali przed peletonem.

Do końca nie dali się już dogonić ścigającej ich grupie, a ostatecznie triumfował Jakoubek.

"Zdecydowałem się na ucieczkę, bo bałem się trochę kraks w peletonie, które były poprzedniego dnia. Moim celem były też bonusy za premie na lotnych finiszach. Ale kiedy przewaga naszej trójki nad peletonem wzrosła do trzech minut, powiedziałem do chłopaków, żeby jeszcze przycisnąć i dojechać do mety razem" – powiedział pochodzący z Harrachova 24-latek, którego babcia mieszka w Jeleniej Górze.

Najlepszy z Polaków był Norbert Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), który dojechał 7 sekund za zwycięzcą i zajął ósme miejsce.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej Kiskonen przyznał, że na piątkowym, przedostatnim etapie, zamierza kontrolować sytuację w peletonie, by nie stracić żółtej koszulki.

W piątek kolarze wyjadą poza woj. łódzkie i będą ścigać na najdłuższym etapie z Pabianic do Kielc (218,6 km). 34. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków składa się z pięciu etapów i zakończy w sobotę w Stalowej Woli.

Wyniki: Trzeci etap, Koluszki - Sieradz (166,7 km): 1. Tomas Jakoubek (Czechy/ATT Investments) 3:45.31 2. Hidde van Veenendaal (Holandia/Metec-Solarwatt) ten sam czas 3. Bas van Belle (Holandia/WPGA Amsterdam) strata 3 s 4. Simon Dehairs (Belgia/ Alpecin-Deceuninck) 7 5. Jensen Plowright (Australia/ Alpecin-Deceuninck) 6. Daan van Sintmaartensdijk (Holandia/ VolkerWessels) wszyscy ten sam czas Klasyfikacja generalna: 1. Siim Kiskonen (Estonia/Tartu 2024) 7:15.13 2. Sam Gademan (Holandia/Allinq Continental) strata 20 s 3. Max Kroonen (Holandia/VolkerWessels) 22 4. Mihkel Raim (Estonia/ATT Investments) 25 5. Toon Vandebosch (Belgia/Alpecin-Deceuninck) 25 6. Michał Pomorski (HRE Mazowsze Serce Polski) 26

CM, PAP