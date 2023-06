W czwartek rozegrane zostaną mecze ostatniej fazy kwalifikacji do drabinki głównej Wimbledonu 2023. Grono uczestników turnieju uzupełni 16 najlepszych tenisistów i 16 najlepszych tenisistek eliminacji. Transmisja ostatniego dnia kwalifikacji do Wimbledonu 2023 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.